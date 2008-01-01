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Сильные дожди на юге Европы



ИА "Метеоновости" / 10:20 Среда, 21 февраля



Область пониженного давления над центральной акваторией Средиземного моря довольно устойчивая. Она имеет вертикальную ось, а циклон прослеживается во всей толще атмосферы. Причем эта конструкция стабильная, и в ближайшие два-три дня не разрушится.



Из-за циклона в Греции количество выпавших осадков было 20-24 мм, в южных районах Италии до 15-22 мм. И еще обильнее были дожди в тыловой части циклона, на берегу Бискайского залива. В Сан-Себастьяне, столице страны басков, за сутки выпало 44 мм. / meteonovosti.ru /



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