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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:43 Среда, 21 февраля



Предстоящим днем Москва и Московская область будут находиться в тыловой части обширного циклонического вихря, центр которого ушел за Урал. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 755 мм рт ст. С северо-западным ветром, который подует со скоростью 3-8 м/с, продолжит поступать холодный арктический воздух. Максимальная температура воздуха в Москве составит -10..-8, по области -13..-8. При облачной погоде с прояснениями местами не исключен слабый снег. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 5-6 градусов. Относительная влажность воздуха 70%.



Атмосферное давление в Москве и области продолжает расти, а температура воздуха принижается. Такие условия неблагоприятны для самочувствия метеозависимых людей, склонных к сосудистым реакциям, страдающих артериальной гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, стенокардией, нарушением сердечного ритма. А вполне здоровые люди могут поддерживать здоровье, совершая прогулки на свежем воздухе, но перед выходом на улицу следует одеться теплее, чтобы не простудиться. / meteonovosti.ru /



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