Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
20 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в Москве вечером

ИА "Метеоновости" / 15:39 Вторник, 20 февраля

  Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона. Атмосферное давление продолжит расти. При облачности с прояснениями, местами слабый снег. Температура воздуха в Москве -8..-10 градусов, по области -8.. -11. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
21:00
местное
-8
Ср.
21 фев.
-10
Чт.
22 фев.
-10
Пт.
23 фев.
-11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Каес		 -46
Делянкир

некомфортное место: Саскылах
комфортное место: Джагдалпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100