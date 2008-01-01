|
|
|
Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:39 Вторник, 20 февраля
Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона. Атмосферное давление продолжит расти. При облачности с прояснениями, местами слабый снег. Температура воздуха в Москве -8..-10 градусов, по области -8.. -11. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.