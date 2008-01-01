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Новости погоды
Туманы и порывистый ветер на побережье Черного моря
ИА "Метеоновости" / 13:22 Вторник, 20 февраля
Ухудшить условия для паромной переправы в Крыму могут туманы и порывистый ветер при отрицательной температуре. Причем отрицательные значения температуры будут отмечаться довольно значительное время. В ночные и утренние часы температура воздуха будет -1..-6 градусов. В зоне атмосферных фронтов ветер ожидается северо-восточный до 7-12 м/с с порывами до 17 м/с. Такая погода сохранится вплоть до выходных. значительное время суток.
На побережье Краснодарского края также ветер северо-восточный, от Анапы до Туапсе до 15-20 м/с, в районе Новороссийска до 25 м/с. / meteonovosti.ru /
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