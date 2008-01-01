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Новости погоды

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Холод завоевывает балтийское побережье

ИА "Метеоновости" / 12:28 Вторник, 20 февраля

  Текущую зиму на берегах Балтики можно назвать мягкой, арктических вторжений практически не было. Но в конце календарного сезона и сюда заглянут крепкие морозы.

Дыхание севера уже почувствовали жители Прибалтики, где за последние сутки температура понизилась на пару градусов, и это лишь начало холодного периода. Зима пришла сюда с северными потоками в тылу высотного циклона. Над севером Скандинавского полуострова усиливается антициклон, он набирает стужу в арктических широтах. Потоки в средней тропосфере перестраиваются на северо-восточное направление, впервые за сезон осуществится ультраполярное вторжение.

В понедельник, 19 февраля, ниже нормы температура оказалась в Калининграде, в Риге, Таллине и Минске. Похолодание охватило Новгородскую и Псковскую области.

В Санкт-Петербурге в среду, столбики термометров опустятся до -14..-16, днем не выше -10..-12 градусов, в четверг и пятницу, 22 и 23 февраля, будет еще холоднее: по ночам до -18, днем не выше -11..-13 градусов. Этот период будет самым холодным в текущем месяце.

Серьезное понижение температуры ожидается в Прибалтийских странах: 23 февраля ночью местами до -20..-25 градусов.

Холодный период продлится на берегах Балтики не менее 4-5 суток. / meteonovosti.ru /
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