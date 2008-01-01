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Новости погоды
Когда в Москве на 23 февраля было холоднее -20?
ИА "Метеоновости" / 12:16 Вторник, 20 февраля
Под занавес, зима решила испытать жителей столицы настоящими морозами. Прогнозы погоды указывают, что пик холодов придется на 23 февраля: минимальная температура в Москве обещает быть ниже -20 градусов.
А как часто в этот день бывает такой мороз? Из архива погоды известно, что самая низкая температура в этот день в Москве была в 1945 году, -30,5 градуса. Но это абсолютный минимум.
По данным ВДНХ на 23 февраля было всего 4 случая, когда мороз в столице был ниже -20. В 1954 году температура понижалась до -21,9 градуса, в 1956 году до -27,0 градуса, в 1965 году до -21,7 градуса и в 2007 году до -21,8 градуса.
В 2007 году, пик похолодания пришелся на 22 февраля, минимальная температура понизилась до -23 градусов. В тот год аномально холодная погода, со средней суточной температурой ниже нормы на 7-14 градусов удерживалось с 20 по 27 февраля. / meteonovosti.ru /
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