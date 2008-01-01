

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Когда в Москве на 23 февраля было холоднее -20?



ИА "Метеоновости" / 12:16 Вторник, 20 февраля



Под занавес, зима решила испытать жителей столицы настоящими морозами. Прогнозы погоды указывают, что пик холодов придется на 23 февраля: минимальная температура в Москве обещает быть ниже -20 градусов.



А как часто в этот день бывает такой мороз? Из архива погоды известно, что самая низкая температура в этот день в Москве была в 1945 году, -30,5 градуса. Но это абсолютный минимум.



По данным ВДНХ на 23 февраля было всего 4 случая, когда мороз в столице был ниже -20. В 1954 году температура понижалась до -21,9 градуса, в 1956 году до -27,0 градуса, в 1965 году до -21,7 градуса и в 2007 году до -21,8 градуса.



В 2007 году, пик похолодания пришелся на 22 февраля, минимальная температура понизилась до -23 градусов. В тот год аномально холодная погода, со средней суточной температурой ниже нормы на 7-14 градусов удерживалось с 20 по 27 февраля. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



