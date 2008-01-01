Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
20 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Арктика расправилась с теплом в Мурманске

ИА "Метеоновости" / 11:47 Вторник, 20 февраля

  От тепла, стоявшего на прошедшей недели в Мурманске не осталось и следа. Средняя температура всю неделю была выше нормы на 6-8 градусов, самая высокая температура текущего месяца была зафиксирована 15 февраля: -0,9 градуса. К концу недели тепло начинало сдаваться под влиянием Арктики, и в понедельник, 19 февраля, средняя температура понизилась до -11,1, что почти на два градуса ниже нормы. Понижение температуры продолжается, утром 20 февраля уже -15 градусов, днем ожидается около -10. Еще ниже будет температура в среду, 21 февраля, ночью до -20, в центральных районах области до -27, днем не выше -10 градусов. В дальнейшем, в четверг и пятницу, 22 и 23 февраля не выше -12..-17, в ночные часы до -28, а в центральных районах и до -33 градусов. На побережье будет ветрено, до 14 м/с, из-за высокой влажности воздуха при такой низкой температуре начнется медленное обледенение судов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
21:00
местное
-8
Ср.
21 фев.
-10
Чт.
22 фев.
-10
Пт.
23 фев.
-11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Каес		 -46
Делянкир

некомфортное место: Саскылах
комфортное место: Джагдалпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100