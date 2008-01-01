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Снегопады Поволжья смещаются на Урал



ИА "Метеоновости" / 11:23 Вторник, 20 февраля



Европейский циклон, подпираемый усиливающимся антициклоном над северо-западом Европейской России, уходит на восток. В среду, 21 февраля, его осадки достанутся Уралу. В Перми снег начался еще днем 19 февраля, он постепенно усиливался, и продолжается и днем 20 февраля. В среду, 21 февраля зона со снегопадом расширится, охватит уже весь уральский регион. В результате высота снега увеличится на 3-5 см. В Пермском крае его высота до 30 см, местами до 50, в Свердловской области преобладающая 15-20 см, в Челябинской области 15-20 см, в Курганской области не выше 10-15 см.



На территории Башкортостана до 25-30 в северной половине и до 15, местами выше, в южной половине республики. / meteonovosti.ru /



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