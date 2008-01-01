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Новости погоды

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Рекордное тепло Заполярья

ИА "Метеоновости" / 11:05 Вторник, 20 февраля

  Максимальная температура в понедельник, 19 февраля, на станции Уэлен была +4,1 градуса, что на градус выше, чем предыдущий рекорд 1993 года. Минимальная температура была около 0 градусов. Рекордом отличился и остров Врангеля, -1,4 градуса. В компанию к Чукотским теплым точкам "напросился" и остров Котельный, (Новосибирские острова), здесь рекорд -13,0 градуса, предыдущий -19,2 в 1995 году.

Средняя температура последних дней на Чукотке и прилегающих островах выше нормы на 18-20 градусов. Заброс тепла далеко за полярный круг осуществляет морской циклон, у восточных границ Чукотки. Закачивания воздуха из южных широт идет, как и земли, так и средней тропосфере. Центр циклона прослеживается до высот 5-7 км. Это гарантирует устойчивость процесса, а следовательно на восточном побережье Чукотки будет по-прежнему очень тепло: 0..-5 градусов в среду (21 февраля), но ветер почти ураганный, до 30-32 м/с. Тепло будет и в конце недели: -3..-8, а ветер стихнет до 10-15 м/с. Так что праздничный день ожидается теплым и относительно спокойным. / meteonovosti.ru /
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