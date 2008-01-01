

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Новороссийске начинается бора



ИА "Метеоновости" / 10:29 Вторник, 20 февраля



Ветер северо-восточного направления обычно усиливается в районе Новороссийска, когда к северу от Черного моря фон атмосферного давления повышенный, а к югу атмосферный фронт. Именно такая ситуация складывается сегодня, 20 февраля и ожидается в дальнейшем. Скорость ветра в ночные часы была до 15 м/с, а утром до 20 м/с. Температура воздуха в Новороссийске + 2 градуса, но из-за ветра эффективная температура оказалась на 10 градусов ниже: -8 градусов. Ветрено и по соседству, в Анапе порывы ветра до 10 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



