Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
20 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Похолодание на севере Европейской России

ИА "Метеоновости" / 09:49 Вторник, 20 февраля

  Февраль к началу третьей декады февраля накопил сил на реабилитацию зимы. Лютыми морозами будет завершаться текущая неделя. Холодный арктический антициклон в понедельник уже понизил температуру до характерной для этих дней месяца в Мурманской области, теперь температура начала заметно ниже нормы третьей декады февраля. Зима с новыми силами начала наступление на Карелию, где под утро 20 февраля температура местами упала до -23..-25 градусов.

Ультраполярное вторжение набирает силу в Ненецком автономном округе, где при прояснениях минувшей ночью температура понизилась местами до -30 градусов и ниже. Хотя еще в прошедшее воскресенье на большей части автономного округа температура была выше нормы на 6-8 градусов. Еще через сутки воздух в приземном слое за длинную ночь может местами остыть до -40 градусов.

На севере Республики Коми температура упала под утро 20 февраля до 25..27, на крайнем северо-востоке до -30..-33 градусов. Следующая ночь на юго-западной периферии выхоложенного антициклона из приполярных широт, будет еще на 3-5 градусов холоднее. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-8
Вт.
20 фев.
-5
Ср.
21 фев.
-10
Чт.
22 фев.
-11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Клонкарри		 -36
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Тикси
комфортное место: Патиала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100