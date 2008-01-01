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Похолодание на севере Европейской России



ИА "Метеоновости" / 09:49 Вторник, 20 февраля



Февраль к началу третьей декады февраля накопил сил на реабилитацию зимы. Лютыми морозами будет завершаться текущая неделя. Холодный арктический антициклон в понедельник уже понизил температуру до характерной для этих дней месяца в Мурманской области, теперь температура начала заметно ниже нормы третьей декады февраля. Зима с новыми силами начала наступление на Карелию, где под утро 20 февраля температура местами упала до -23..-25 градусов.



Ультраполярное вторжение набирает силу в Ненецком автономном округе, где при прояснениях минувшей ночью температура понизилась местами до -30 градусов и ниже. Хотя еще в прошедшее воскресенье на большей части автономного округа температура была выше нормы на 6-8 градусов. Еще через сутки воздух в приземном слое за длинную ночь может местами остыть до -40 градусов.



На севере Республики Коми температура упала под утро 20 февраля до 25..27, на крайнем северо-востоке до -30..-33 градусов. Следующая ночь на юго-западной периферии выхоложенного антициклона из приполярных широт, будет еще на 3-5 градусов холоднее. / meteonovosti.ru /



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