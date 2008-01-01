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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:16 Вторник, 20 февраля



Циклон покинул Московский регион. Его центр медленно смещается на северо-восток ЕТР. Находясь в его тыловой части в Москве и области сегодня будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Начнется постепенное вторжение холодного арктического воздуха, и максимальное значение температуры сегодня составит в столице -7..-5, по области от 10 до 5 градусов мороза. Ветер северо-западного направления 3-8 м/сек. Относительная влажность воздуха около 70%.



Атмосферное давление останется повышенным, что неблагоприятно для самочувствия метеозависимых людей, склонных к сосудистым реакциям, страдающих артериальной гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, стенокардией, нарушением сердечного ритма. Даже вполне здоровые люди, особенно дети и лица пожилого возраста, могут почувствовать недомогание, усталость и снижение физической активности. Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у тех, кто страдает заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника. / meteonovosti.ru /



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