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О погоде в Москве вечером



ИА "Метеоновости" / 15:41 Понедельник, 19 февраля



Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона. Атмосферное давление начнет расти. При сплошной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -4..-6 градусов, по области -3.. -8. Ветер западный, 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /



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