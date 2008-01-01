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Новости погоды
Холодные темные финские ночи
ИА "Метеоновости" / 15:30 Понедельник, 19 февраля
Зима наверстывает упущенное не только на Европейкой территории России, но и в странах Европы. Похолодание уже началось в Скандинавии, оно связано с вторжением холодного арктического антициклона, который перемещается в Северную Европу со Шпицбергена. Потом ядро холода, оторвавшись от родительского антициклона и увеличившись в размерах, пойдет дальше на юг и станет причиной похолодания практически на всей территории Центральной и Восточной Европы.
Заполярные населенные пункты Финляндии прошедшей ночью уже получили порцию аномального февральского холода, температура местами упала ниже минус 30 градусов. В общине Муонио в Лапландии 19 февраля воздух за длинную полярную ночь выхолодился до -30,5 градуса. За полярным кругом в Швеции температура понижалась почти до -32 градусов! Средняя за прошедшие сутки температура в заполярных районах Швеции и Финляндии местами уже оказалась на 2-4 градуса ниже нормы.
В предстоящие сутки арктический холод вместе с антициклоном двинется дальше на юг Финляндии и Швеции. / meteonovosti.ru /
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