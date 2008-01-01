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Новости погоды
Усиление ветра в Краснодарском крае
ИА "Метеоновости" / 14:49 Понедельник, 19 февраля
Холодный фронт балтийского циклона пересекает территорию Краснодарского края. Вслед за ним станет поступать более холодный воздух с севера. По мере продвижения фронта к югу и востоку на территории края пройдут небольшие и умеренные осадки, в северной половине в виде снега и мокрого снега, таr же очень вероятны гололедно-изморозевые явления. Ветер к ночи понедельника усилится и начнет с северо-западных румбов поворачивать на северо-восточные направления.
Разворот ветра на наиболее неблагоприятное для Краснодарского края направление произойдет из-за перемещения вслед за холодным фронтом антициклона, сформировавшегося над Западной Украиной.
На черноморском побережье края 20 и 21 февраля ветер в порывах будет достигать силы 14-19 м/с, в районе Новороссийска к среде ветер северо-восточного, восточного направления может усилиться до штормового. / meteonovosti.ru /
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