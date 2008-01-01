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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:32 Понедельник, 19 февраля



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2 градуса, Северном -2..-3 градуса, Северо-восточном -2..-3 градуса, Восточном -2..-3 градуса, Юго-восточном -1..-2 градуса, Южном -1..-2 градуса, Юго-западном -2..-3 градуса, Западном -2..-3 градуса, Северо-западном -2 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -4 градуса, на территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха -2..-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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