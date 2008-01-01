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Новости погоды

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С середины недели в Москве высокое атмосферное давление

ИА "Метеоновости" / 12:20 Понедельник, 19 февраля

  Самая холодная неделя зимы в Москве будет отличаться и высоким фоном атмосферного давления. Ничего необычного в этом нет, ведь сильные зимние морозы в столичном регионе и в центре ЕТР, как правило, сопряжены с установлением антициклональной погоды.

Крепкие морозы в конце второй и в третьей пятидневках нынешнего февраля и высокое атмосферное давление в Москве были связаны с усилением влияния Сибирского антициклона. В середине и в конце текущей недели сильные морозы и высокий фон атмосферного давления обеспечит антициклон из Арктики. Начиная со среды, по мере усиления влияния арктического антициклона, атмосферное давление в Москве будет заметно расти.

К пятнице 23 февраля в Москве атмосферное давление повысится до 760 мм ртутного столба, что примерно на 13-14 единиц выше нормы, давление продолжит расти в субботу. Но экстремальных значений для этих чисел февраля атмосферное давление не достигнет. Самым высоким атмосферное давление в Москве 23 февраля было в 1976 г., тогда оно повысилось до 1029,5 гПа, что выше 772 мм рт ст. / meteonovosti.ru /
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