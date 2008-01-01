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Москву ожидает самая холодная неделя года



ИА "Метеоновости" / 11:41 Понедельник, 19 февраля







Пока февраль в Москве не отличался очень холодной погодой. Было всего 8 ночей, когда минимальная температура воздуха на ВДНХ оказывалась ниже -10 градусов. А средняя за месяц температура на 19 февраля составила -7,3 градуса, что выше средней температуры января на 3 градуса!



Начиная со вторника, 20 февраля, погода в Москве будет меняться в сторону уменьшения осадков и понижения температуры воздуха. Сначала столичный регион окажется в тыловой части циклона, который пришел в центр ЕТР с Балтики. Но к четвергу Москва и Подмосковье окажутся на восточной периферии обширного антициклона, протянувшегося от Шпицбергена до юга Балтики. В центр Европейкой России с северными потоками станет поступать воздух из приполярных районов.



Во вторник, 20 февраля, средняя суточная температура воздуха уже окажется ниже нормы на градус. В среду, 21 февраля, минимальная температура в Москве понизится до -14..-16 градусов, по области до -19. Днем в Москве -8..-10, по области -8..-13. В четверг, 22 февраля, при переменной облачности под утро температура упадет до -18..-20 градусов, а днем около -10 градусов.



Самыми холодными станут сутки 23 февраля: минимальная температура понизится до -20..-25 градусов, днем от -11 до -16 градусов. Средняя суточная температура окажется ниже нормы на 12 градусов!



На выходные дни мороз в Москве ослабеет. / meteonovosti.ru /



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