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Новости погоды

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В Поволжье прошли сильные снегопады

ИА "Метеоновости" / 11:05 Понедельник, 19 февраля

  Морозный антициклон отступает все дальше на восток, его успешно теснит увеличивающийся в размерах циклон с Балтики. До Среднего Поволжья дотянулись фронты циклона, который в понедельник оказался уже в центре ЕТР.

Циклон во вторник ожидается над Кировской областью, а его атмосферные фронты будут сыпать снегом в Среднем Поволжье. За 18 и ночь 19 февраля в Саратовской и Самарской областях выпало местами до 9 мм осадков. Снегопады разной интенсивности пройдут в Волго-Вятском районе, на юге Республики Коми. / meteonovosti.ru /
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