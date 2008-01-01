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Новости погоды
В Поволжье прошли сильные снегопады
ИА "Метеоновости" / 11:05 Понедельник, 19 февраля
Морозный антициклон отступает все дальше на восток, его успешно теснит увеличивающийся в размерах циклон с Балтики. До Среднего Поволжья дотянулись фронты циклона, который в понедельник оказался уже в центре ЕТР.
Циклон во вторник ожидается над Кировской областью, а его атмосферные фронты будут сыпать снегом в Среднем Поволжье. За 18 и ночь 19 февраля в Саратовской и Самарской областях выпало местами до 9 мм осадков. Снегопады разной интенсивности пройдут в Волго-Вятском районе, на юге Республики Коми. / meteonovosti.ru /
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