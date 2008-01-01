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Новости погоды

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О прошедшем снеге в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:54 Понедельник, 19 февраля

  Снег, начавшийся днем в пятницу, с перерывами сыпал в выходные дни и в ночь на понедельник. Больше всего снега выпало в воскресенье, по Москве количество осадков 18 февраля составило от 2,5 мм до 3,7 мм.

За весь период снегопада в столице выпало от 5,9 мм до 8,5 мм осадков.

Прирост свежевыпавшего снега с 16 февраля до утра 19 февраля по территории города составил от 6 см до 12 см.

По данным станции ВДНХ за указанный период выпало 7,9 мм осадков, что составляет 22% от месячной нормы. Всего с начала месяца здесь выпало 62,8 мм или 174% месячной нормы.

Снег, от небольшого до умеренного, сохранится в Москве и днем 19 февраля. И прибавится еще 1-2 см снега.

Высота снежного покрова на утро 19 февраля составила: на ВДНХ 48 см, в Тушино 50 см, в МГУ 51 см, в Измайлово 55см. Это почти на 10 см больше нормы. / meteonovosti.ru /
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