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Новости погоды

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В Исландии резкое ухудшение погоды

ИА "Метеоновости" / 10:29 Понедельник, 19 февраля

  Погодные характеристики февраля на территории Исландии в основном соответствуют сезону, средняя температура февраля по предварительным расчетам близка к климатической норме и составляет -0,7 градуса, это всего на 0,8 градуса ниже характерной для последнего месяца зимы. Осадков выпало 80% от нормы.

Резкое ухудшение погоды ожидается из-за углубляющегося над северной акваторией Атлантического океана циклона. Исландия на пути этого циклона, в понедельник штормовой ветер, обильные осадки, во вторник понижение температуры и кратковременное ослабление ветра и осадков.

Но уже в ночь на среду следующий очень глубокий атмосферный вихрь будет угрожать Исландии не только штормовым, но и ураганным ветром. Местами пройдут очень сильные осадки. / meteonovosti.ru /
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