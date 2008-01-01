|
|
|
Новости погоды
В Исландии резкое ухудшение погоды
ИА "Метеоновости" / 10:29 Понедельник, 19 февраля
Погодные характеристики февраля на территории Исландии в основном соответствуют сезону, средняя температура февраля по предварительным расчетам близка к климатической норме и составляет -0,7 градуса, это всего на 0,8 градуса ниже характерной для последнего месяца зимы. Осадков выпало 80% от нормы.
Резкое ухудшение погоды ожидается из-за углубляющегося над северной акваторией Атлантического океана циклона. Исландия на пути этого циклона, в понедельник штормовой ветер, обильные осадки, во вторник понижение температуры и кратковременное ослабление ветра и осадков.
Но уже в ночь на среду следующий очень глубокий атмосферный вихрь будет угрожать Исландии не только штормовым, но и ураганным ветром. Местами пройдут очень сильные осадки. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.