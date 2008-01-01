

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:46 Понедельник, 19 февраля



Погода в Московском регионе предстоящим днём будет формироваться под влиянием циклона, удаляющегося на восток чуть севернее столицы, но под влиянием его активных атмосферных фронтов.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 19 февраля сохранится облачная погода, время от времени будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит -3..-1 градус, по области -6..-1. Ветер западного направления 3-8 м/сек. Относительная влажность воздуха высокая, 80%.



В целом в Московии сохранится неустойчивая погода, продолжит падать и атмосферное давление, фон которого приблизится к норме, температура же останется выше климатической нормы на 2,5 градуса. Колебания метеоэлементов отрицательно скажутся на самочувствии людей с патологиями сердца и сосудов. Хуже всего придется перенесшим инфаркт или инсульт, страдающих вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, нарушениями сердечного ритма. Дополнительным неблагоприятным фактором для этой категории людей могут стать отдельные возмущения геомагнитного поля. Из-за повышенной влажности воздуха не исключены обострения у лиц, страдающих хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.



Геомагнитная обстановка 19 февраля прогнозируется от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



