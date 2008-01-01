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ИА "Метеоновости" / 13:12 Воскресенье, 18 февраля



Условия погоды в столице продолжает диктовать циклон. Местами идет снег, в основном небольшой, температура воздуха на опорной станции ВДНХ -3,6, на Воробьевых Горах -4,2, на севере столицы -4,2, в центре, на Балчуге, -3,4. На территории Новой Москвы -4,2..-4,5 градусов, ветер юго-восточный 2-5 м/с. / meteonovosti.ru /



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