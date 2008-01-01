Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 13:12 Воскресенье, 18 февраля
Условия погоды в столице продолжает диктовать циклон. Местами идет снег, в основном небольшой, температура воздуха на опорной станции ВДНХ -3,6, на Воробьевых Горах -4,2, на севере столицы -4,2, в центре, на Балчуге, -3,4. На территории Новой Москвы -4,2..-4,5 градусов, ветер юго-восточный 2-5 м/с. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!