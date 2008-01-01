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Воскресенье
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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:12 Воскресенье, 18 февраля

  Условия погоды в столице продолжает диктовать циклон. Местами идет снег, в основном небольшой, температура воздуха на опорной станции ВДНХ -3,6, на Воробьевых Горах -4,2, на севере столицы -4,2, в центре, на Балчуге, -3,4. На территории Новой Москвы -4,2..-4,5 градусов, ветер юго-восточный 2-5 м/с. / meteonovosti.ru /
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тёплое место: холодное место:
+38
Каес		 -45
Верхоянск

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Ахмадабад

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