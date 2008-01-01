

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Очень сильные дожди в странах Ближнего Востока



ИА "Метеоновости" / 13:01 Воскресенье, 18 февраля



Малоподвижный высокий циклон кружит у восточных берегов Средиземного моря уже не первый день. Из-за него в зону сильных и очень сильных дождей попали прибрежные страны Ближнего Востока. Только за последние сутки на Израиль (Бен-Гурион) вылилось 52 мм осадков, на Ливан 81 мм, на территории Сирийской арабской республики до 63 мм. И это при том, что месячная норма по осадкам здесь хоть и внушительная, (в Тель-Авиве до 90 мм), но количество небесной влаги, обрушившейся за последние 24 часа составляет больше половины месячной нормы.



Ожидается улучшение погоды, на востоке Средиземноморья атмосферное давление растет, в средней тропосфере усиливается влияние барического гребня. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



