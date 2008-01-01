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На северо-западе Европейской части России похолодает



ИА "Метеоновости" / 12:04 Воскресенье, 18 февраля



Над Кольским полуостров усиливается влияние арктического антициклона, осадков станет совсем мало, температура из-за адвекции холода с акватории Баренцева моря будет понижаться. В Санкт-Петербурге в воскресенье (18 февраля) в полдень ожидается до -1, а в понедельник, 19 февраля, уже -3..-5, во вторник (20 февраля) до -5..-7 градусов. В ночные часы при прояснениях по Северо-Западному району до -20..-23, в Карелии до -25..-27 градусов. / meteonovosti.ru /



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