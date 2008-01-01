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Новости погоды

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В Поволжье ожидаются обильные снегопады

ИА "Метеоновости" / 11:54 Воскресенье, 18 февраля

  Антициклон в течение последней недели поддерживал в Поволжье бесснежную погоду, а меняться ситуация стала с приходом в центр России активного циклона. Его облака уже затянули небо над западными районами Приволжского федерального округа, идет слабый снег. Центр циклона от Москвы перебирается на восток. В ближайшее время снег начнется на большей части региона. Он будет небольшой и умеренный, в Саратовской области сильный снег, в теплом воздухе ожидаются туманы. Температура ночью около -10, днем около -5 градусов. Юго-восточный ветер силой до 12 м/с, местами устроит метели. / meteonovosti.ru /
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