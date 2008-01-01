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На Чукотке аномально теплый февраль



ИА "Метеоновости" / 11:07 Воскресенье, 18 февраля



Конец января в Певеке был аномально "жарким", с максимальной температурой до +6,3 градуса, что выше нормы на 29-32 градуса. Рекорды "сыпались" один за другим в течение пяти последних январских дней. Начало февраля ничего не поменяло и буквально с первого числа месяца средняя температура на Чукотке оставалась выше нормы на 20-22 градуса. В Певеке и вовсе рекорд максимальной температуры: -0,2 градуса. Затем становилось немного прохладнее, но ни одного дня не было с температурой близкой к обычным значениям для февраля. И вот уже идет к концу вторая декада месяца, а все еще нет привычных морозов. Отклонение от нормы на данное время +10..+11 градусов, ночью не ниже -23..-25 градусов, днем около -15. Предварительно текущий февраль со средней температурой -16,7 градусов за 17 дней, станет одним из самых теплых за весь период, с 1955 по 2018 год. И пока в самых теплых числится 2014 год, со средней температурой -16,9.



Теплые периоды поддерживают южные циклоны, именно такие и атакуют Чукотку. Кроме высокой не по сезону температуры, они приносят и метели. Скорость ветра временами достигает 40 м/с. Вот и в понедельник очередной циклон подойдет от восточных берегов Камчатки, метели будут усиливаться, на побережье до 23 м/с, а на востоке, на побережье Берингова моря до 233-28 м/с. Из-за сильного снега, видимость ухудшится. Температура -4..-9, на востоке до +1 градуса. / meteonovosti.ru /



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