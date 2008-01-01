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Новости погоды
О свежевыпавшем снеге в Москве и Подмосковье
ИА "Метеоновости" / 10:28 Воскресенье, 18 февраля
Новую порцию осадков принес в центр России циклон из Прибалтики. Выпадение снега началось еще в субботу, 17 февраля, и до 21 часа выпало 1 см снега. В ночь на 18 февраля произошло обострение фронта, интенсивность снегопада усилилась, и к утру еще добавилось до 2 см снега в центре столицы и на севере области, на юге Подмосковья до 3 см.
Вокруг столицы продолжают кружить атмосферные фронты с большими запасами влаги. По расчетам специалистов текущим днем прирост снега составит 1-2 см, и до 2 см за следующие сутки.
Влияние циклона текущим днем и в понедельник ограничится теплой его частью, дневная температура ожидается от -1 до -6 градусов. / meteonovosti.ru /
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