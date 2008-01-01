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ИА "Метеоновости" / 09:56 Воскресенье, 18 февраля
Циклон с атмосферными фронтами находится непосредственно над столицей, из-за него идет снег, в основном небольшой, температура воздуха на опорной станции ВДНХ -5,2, на Воробьевых Горах -6,2, на севере столицы -5,7, в центре , на Балчуге, -4,9. На территории Новой Москвы -5,7 на западе и -7,0 на юго-западе. Ветер южный 2-5 м/с. / meteonovosti.ru /
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