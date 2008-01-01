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В Центре России будет преобладать погода со снегом



ИА "Метеоновости" / 09:48 Воскресенье, 18 февраля



В воскресенье, 18 февраля в зоне атмосферных фронтов циклона с северо-запада в центральных областях Европейской России преобладать будет облачная погода со снегом от небольшого до умеренного. Днем в большинстве областей ослабление мороза, температура от 0 до -7 градусов. Более активно поведет себя атмосферный фронт на юго-востоке Центрального региона, а также в районе Волгоградской области. Там он столкнется с сопротивлением морозного антициклона. В зоне наибольших контрастов температуры могут пройти сильные осадки. Так, в Тамбовской и Воронежской областях ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, гололед. В Волгоградской области будет сильный снег с метелью. / meteonovosti.ru /



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