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Новости погоды

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В Центре России будет преобладать погода со снегом

ИА "Метеоновости" / 09:48 Воскресенье, 18 февраля

  В воскресенье, 18 февраля в зоне атмосферных фронтов циклона с северо-запада в центральных областях Европейской России преобладать будет облачная погода со снегом от небольшого до умеренного. Днем в большинстве областей ослабление мороза, температура от 0 до -7 градусов. Более активно поведет себя атмосферный фронт на юго-востоке Центрального региона, а также в районе Волгоградской области. Там он столкнется с сопротивлением морозного антициклона. В зоне наибольших контрастов температуры могут пройти сильные осадки. Так, в Тамбовской и Воронежской областях ожидается сильный снег, налипание мокрого снега, гололед. В Волгоградской области будет сильный снег с метелью. / meteonovosti.ru /
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