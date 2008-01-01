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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:33 Воскресенье, 18 февраля

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться вблизи центра циклона, пришедшего к нам с северо-запада. При облачной погоде продолжит идти снег. Температура воздуха в середине дня повысится в Москве до -3..-1 градуса, по области до -6 градусов на крайнем севере, до -1 градуса в юго-западной части Подмосковья. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление еще немного понизится, и в середине дня составит 751 мм рт. ст., что все еще выше нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.

Колебания атмосферного давления на его повышенном фоне могут негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей, склонных к сосудистым реакциям, страдающих артериальной гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, стенокардией, нарушением сердечного ритма. Даже вполне здоровые люди, особенно дети и лица пожилого возраста, могут почувствовать недомогание, усталость и снижение физической активности. Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у тех, кто страдает заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника. / meteonovosti.ru /
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