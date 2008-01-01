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На северо-западе России погода снежная



ИА "Метеоновости" / 14:26 Суббота, 17 февраля



На северо-западе Европейской части проходит циклон. Под его влиянием погода в выходные дни снежная, но не слишком холодная. Так в Северной столице сегодня пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха днем -1,-3 градуса. В воскресенье будет продолжаться снег, местами до небольшого. Температура ночью -3,-5 градусов, днем -1,-3 градуса. / meteonovosti.ru /



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