

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Западной Сибири морозы немного ослабеют



ИА "Метеоновости" / 14:17 Суббота, 17 февраля



На юге Западной Сибири антициклон не слишком охлаждает воздух. Мешает образующаяся облачность. Ведь по периферии антициклона вращается более влажный воздух, поступающий от проходящих севером Сибири циклонов. Тем не менее, в Омской области и на большей части Новосибирской области температура за прошедшие сутки, 16 февраля оказалась ниже климатической нормы градуса на 2. С ослаблением влияния антициклона в своей западной части в ближайшее воскресенье, 18 февраля на большей части территории Западной Сибири морозы немного ослабеют. На юге небольшой снег пройдет местами. Днем в юго-восточных областях -12,-18, местами -4,-11. В республике Алтай, в Омской области и на юге Тюменской -4,-11, на юге Тюменской местами до -14 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



