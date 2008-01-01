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Похолодание на Кольском полуострове



ИА "Метеоновости" / 14:07 Суббота, 17 февраля



Циклон, проходящий вдоль арктического побережья Европейской территории России, отступил к Новой Земле. И на Кольский полуостров хлынул воздух из западного сектора Арктики. Накануне, 16 февраля температура в среднем за сутки в Мурманской области была выше нормальной - зимней местами на 8 градусов. Морозы были в течение суток небольшими, прошел слабый снег. В воскресенье температура немного понизится. В течение суток на Кольском полуострове прогнозируется -7,-12 градусов, при прояснениях -17,-22 градуса. В течение суток гололедица. Местами пройдет небольшой снег. Такая погода продержится и несколько первых дней следующей недели. А в предпраздничные и праздничные дни мороз может усилиться. В Мурманске температура на период 21-23 февраля понизится на 6-8 градусов. / meteonovosti.ru /



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