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Новости погоды

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Морозная погода в Казахстане

ИА "Метеоновости" / 14:00 Суббота, 17 февраля

  В центральных и восточных областях Казахстана в области влияния одноименного антициклона, погода во второй половине февраля стоит морозная. Температура на несколько градусов ниже климатической нормы.

Антициклон, гонимый с запада системой атмосферных фронтов, медленно будет продвигаться на восток. И в ближайшее воскресенье займет место над северной частью Казахстана. Сильные морозы, ночью до -30 градусов, днем до -15 градусов, ожидаются как на севере, так и на востоке. А еще будет отмечаться в центре страны. Погода в целом без осадков, из явления местами может быть туман. / meteonovosti.ru /
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