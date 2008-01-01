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Потепление на Таймыре



ИА "Метеоновости" / 12:49 Суббота, 17 февраля



Циклон, продвигающийся вдоль арктического побережья Сибири, принесет ослабление морозов на Таймырский полуостров. Хотя там и так морозы в эти февральские дни не сильные. Так, в Хатанге в середине месяца морозы ослабели градусов на 10-12, По ночам температура не опускалась ниже -25 градусов. В Норильске, напротив, похолодало и существенно, 16 февраля ночью было до -28 градусов. Но начал усиливаться ветер, отмечены порывы до 12 м/с. 17 февраля на севере Таймыра местами небольшой снег, в течение суток -21,-26, при прояснениях до -32, в районе п. Диксон -15,-20. На юге, куда переместится циклон, время от времени снегопад, ветер в порывах до 15-20 м/с поднимет метель, днем повышение температуры до -15,-20, местами до -10 градусов. 18 февраля на юге Таймыра временами снег, местами метель при порывах ветра 15-20 м/сек, температура опять пойдет на понижение, днем -18,-23, местами -13,-18, на востоке до -28 градусов. / meteonovosti.ru /



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