

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:29 Суббота, 17 февраля



В полдень в Москве на главной метеостанции, ВДНХ температура немного повысилась до -3,9 градуса. Примерно на градус было прохладнее на окраинах столицы. Пасмурно, местами отмечается легкая дымка, продолжал идти небольшой снежок. Ветер в зоне теплого сектора циклона дует с юга и юго-востока со средней скоростью 1-4 м/с. Сегодня столица находится под влиянием циклона с северо-запада и связанных с ним атмосферных фронтов. Поэтому мороз и ослабевает. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



