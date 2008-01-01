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ИА "Метеоновости" / 12:29 Суббота, 17 февраля
В полдень в Москве на главной метеостанции, ВДНХ температура немного повысилась до -3,9 градуса. Примерно на градус было прохладнее на окраинах столицы. Пасмурно, местами отмечается легкая дымка, продолжал идти небольшой снежок. Ветер в зоне теплого сектора циклона дует с юга и юго-востока со средней скоростью 1-4 м/с. Сегодня столица находится под влиянием циклона с северо-запада и связанных с ним атмосферных фронтов. Поэтому мороз и ослабевает. / meteonovosti.ru /
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