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Новости погоды

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В низовьях Колымы и Индигирки погода ухудшается

ИА "Метеоновости" / 11:38 Суббота, 17 февраля

  Циклон, которые принесет метели на Чукотку, изменит характер погоды на арктическом побережье Якутии. Там после продолжительного периода относительного затишья поднимется ветер, пройдет снег с метелью. Особенно сильным будет ветер в низовьях Колымы и Индигирки, порывы 19 февраля ожидаются до 24 м/с. Температура воздуха у арктического побережья повысится до -13,-18 градусов. Ослабление морозов принесет все тот же циклон. / meteonovosti.ru /
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