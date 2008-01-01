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В низовьях Колымы и Индигирки погода ухудшается



ИА "Метеоновости" / 11:38 Суббота, 17 февраля



Циклон, которые принесет метели на Чукотку, изменит характер погоды на арктическом побережье Якутии. Там после продолжительного периода относительного затишья поднимется ветер, пройдет снег с метелью. Особенно сильным будет ветер в низовьях Колымы и Индигирки, порывы 19 февраля ожидаются до 24 м/с. Температура воздуха у арктического побережья повысится до -13,-18 градусов. Ослабление морозов принесет все тот же циклон. / meteonovosti.ru /



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