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Метели продолжались на Камчатке и Чукотке



ИА "Метеоновости" / 10:58 Суббота, 17 февраля



В связи с влиянием циклона, который располагался у восточных берегов Камчатки, в конце недели на полуострове по-прежнему было ветрено. В Петропавловске-Камчатском ветер усиливался до 21 м/с, на южном побережье до 26 м/с. Но так как циклон обходит Камчатку вдоль восточных берегов, температура стала понижаться. 13 февраля максимальная температуры в Петропавловске-Камчатском стала слабо отрицательной. А 15 и 16 февраля колебалась около -16 градусов. Циклон уходит на север полуострова, унося туда и непогоду: метели и ветры. А на юге Камчатского края еще больше похолодает. Дневная температура в воскресенье, 18 февраля -4,-9 градусов, при прояснениях -14,-19. На Чукотке, в районе Анадыря также в конце рабочей недели было ветрено, порывы до 26 м/с, погода была с метелью и снегом. Местами на Чукотке снег был сильным, до 6 мм осадков. Но циклон поддержал аномально высокую температуру. С 5 февраля температура превышает норму на 8 и более градусов. А с 8 февраля, когда циклоны стали добираться до этого региона, аномалия в отдельные дни достигала 20 градусов и более. В предстоящее воскресенье и в начале следующей недели метели не оставят Чукотку, ветер будет усиливаться на побережье до 20-25 м/с, 17 февраля на побережье Берингова моря ветер штормовой, до 32 м/с. / meteonovosti.ru /



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