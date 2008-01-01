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ИА "Метеоновости" / 10:47 Суббота, 17 февраля



В 10 часов по московскому времени в Москве на главной метеостанции, ВДНХ было -4,8 градуса. Почти на один градус прохладнее на юго-западных окраинах Новой Москвы, во Внуково -5,6 градуса. Пасмурно, местами отмечается легкая дымка, порошит снежок. Ветер в зоне теплого атмосферного фронта дует с юга и юго-востока со средней скоростью 2-5 м/с. Сегодня столица будет находиться под влиянием циклона с северо-запада и связанных с ним его атмосферных фронтов. Поэтому мороз днем еще немного ослабеет. А ветер будет умеренным, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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