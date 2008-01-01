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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:07 Суббота, 17 февраля
Февраль вступил во вторую половину своего пребывания, а московская погода все еще не приобретет устойчивость. Температура колеблется от слабых морозов до умеренных, и вот в предстоящие выходные дни в столице вновь потеплеет. Максимальная температура в городе всего от 1 до 6 мороза, что выше нормы.
Но случались годы, когда в эти дни морозы трещали нешуточные. А самыми сильными они были в 1900 году. Под утро столбики термометров понизились до -32.7 градусов, что стало рекордом суточного минимума, непревзойденным до сегодняшнего дня.
В 1957 году температура в этот день повысилась до +5.8 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного максимума температуры.
Сильными осадками отметился этот день в 1990 году, когда за сутки выпало 13.5 мм при месячной норме 36 мм. / meteonovosti.ru /
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