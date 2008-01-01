

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:26 Суббота, 17 февраля



Предстоящим днём столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1o, по области -6..-1o. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.



В столичном регионе колебания атмосферного давления (оно резко понизится) на его повышенном фоне могут негативно отразиться на здоровье метеозависимых людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в первую очередь это касается гипертоников и лиц с неустойчивым собственным артериальным давлением. У большинства людей с сосудистыми патологиями могут возникать головные боли и боли в области сердца, мигрени, скачки артериального давления. Спастический тип погоды неблагоприятен также для людей с хроническими бронхитами и бронхиальной астмой. Этой группе лиц специалисты рекомендуют при себе иметь средства первой помощи из-за повышенного риска бронхоспазма при выходе на улицу. Неустойчивый геомагнитный фон, прогнозируемый в этот день, может усугубить негативное воздействие погодных факторов на самочувствие людей. Метеозависимым людям необходимо отнестись к своему здоровью особенно внимательно, вовремя принимать препараты, рекомендованные лечащим врачом, снизить эмоциональные и физические нагрузки. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



