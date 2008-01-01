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В Черноземье ожидаются оттепели



ИА "Метеоновости" / 13:22 Пятница, 16 февраля



Погоду в ближайшие выходные дни в центральных областях Европейской России будет определять циклон с центром над Республикой Беларусь. Он принесет повышение температуры не только нашим западным соседям, но и в центральные области Европейской России, поскольку вся эта территория, после прохождения теплого атмосферного фронта, окажется в теплом секторе циклона.



В столице Беларуси в выходные дни температура повысится до 0 градусов, в столице Украины до +2 градусов.



В нечерноземной зоне Центрального федерального округа, а также в Липецкой и Тамбовской областях, морозы совсем небольшие, от -1 до -6 градусов, а на юге Черноземья, в Воронежской, Курской и Белгородской областях, температура повысится до оттепелей. / meteonovosti.ru /



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