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Новости погоды
О высоте снежного покрова в России
ИА "Метеоновости" / 12:59 Пятница, 16 февраля
Календарная зима приближается к своему завершению, но до фактического завершения зимнего сезона еще далеко. И снег в феврале продолжает прибывать.
На сегодняшний день на европейской территории снежный покров отсутствует лишь на равнинах Краснодарского края и черноморском побережье Крыма. На остальной территории снег лежит, его высота колеблется от 1 см в южных районах до 95 см на востоке Ненецкого автономного округа.
На азиатской территории снег лежит повсеместно. Наименьшая высота, около 1 см, отмечается местами в Алтайском крае и Бурятии. А самые высокие сугробы, в Камчатском крае и на севере Красноярского края, где их высота превысила 1 метр. В центральных районах Камчатского края она составляет 110 см, а вблизи Норильска 114 см. / meteonovosti.ru /
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