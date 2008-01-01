Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:56 Пятница, 16 февраля
В 12 часов в Москве облачная погода, слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -4..-5 градусов, Северном -4..-5 градусов, Северо-восточном -4..-5 градусов, Восточном -5 градусов, Юго-восточном -5 градусов, Южном -4..-6 градусов, Юго-западном -5..-6 градусов, Западном -5..-6 градусов, Северо-западном -5 градусов.
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В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -5 градусов, на территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха -5..-6 градусов. / meteonovosti.ru /