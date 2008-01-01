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Итоги первой половины февраля на территории России



ИА "Метеоновости" / 11:49 Пятница, 16 февраля



сезоне температурный режим далек от средних климатических значений. Декабрь и январь на большей части России выдался аномально теплым. Февраль продолжил теплую эстафету.



За прошедшие 15 дней месяца в большинстве районов температура воздуха существенно превышала норму. Причем наибольшие по величине температурные аномалии, как и в предыдущие месяцы, сформировались в северных районах Сибири и на северо-востоке Дальневосточного округа. Так, в Чукотском автономном округе лишь дважды за зиму отмечались тридцатиградусные морозы, а вот до -5,-10 градусов они ослабевали частенько. На севере Сибири морозы были сильнее, но и они не дотягивали до нормы и в отдельные дни января положительная аномалия достигала 24 градусов. В текущем феврале ее величина значительно меньше, но остается положительной. Так в заполярном Норильске за прошедшие 15 дней лишь один раз температура приблизилась к норме, в остальные дни она превышала ее на 6-12 градусов. Лишь раз за февраль столбики термометров достигли отметки -30.



На европейской территории прошедшие дни февраля также оказались теплыми. В большинстве районов средняя температура превысила норму на 1-2 градуса и лишь в Республике Коми и Ненецком автономном округе превышение составило 6-8 градусов.



В Москве и Подмосковье погода февраля характеризуется неустойчивостью. Начался он с тепла, но уже во второй пятидневке морозы усилились, в третьей - ослабели, а на текущей неделе температура вновь отстает от нормы на 1-2 градуса. В среднем за 15 дней февраля температура воздуха почти на градус выше средних многолетних значений.



Единственным местом на территории России, где февраль холоднее обычного, стали южные прибрежные районы Хабаровского края и Сахалин. В Николаевске-на-Амуре в течение всего периода под утро морозы удерживались 25 градусные морозы, а в отдельные ночи в начале месяца они усиливались до -34.



По предварительным прогнозам погоды, на следующей неделе, понижение температуры до нормы, а местами и ниже ее, ожидается в средней полосе Европейской России и в Поволжье. Холодная погода на юге Дальнего Востока сохранится и даже увеличится по площади, охватив уже всю территорию Хабаровского края, Сахалин, Приморье и Амурскую область. / meteonovosti.ru /



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