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Новости погоды
Контрасты сибирской погоды
ИА "Метеоновости" / 11:02 Пятница, 16 февраля
Погода в текущем сезоне на сибирских просторах перепутала север с югом. С начала года положительные аномалии температуры воздуха в северных районах достигают 8-12 градусов. В то время, как в южных районах погода холоднее обычной. Не стали исключением и прошедшие сутки. В приполярных районах сохранялась аномально теплая погода и в Салехарде минимальная температура была всего около 14 градусов мороза. В то же время в Новосибирской области и южных районах Красноярского края столбики термометров под утро пятницы достигли отметки в -23,-28 градусов.
В ближайшие выходные дни на севере Сибири сохранится не по сезону теплая погода, а в южных районах морозы даже усилятся. В Новосибирской, Кемеровской областях и на Алтае в воскресенье и в начале недели температура ожидается ниже нормы на 1-4 градуса. Под утро морозы усилятся до -21,-26 градусов, а местами и до -32.
Изменение температурного режима ожидается лишь к середине следующей недели и в двадцатых числах февраля в низовье Оби температура воздуха уже предполагается на 1-4 градуса ниже нормы, а в южных районах Сибири существенно потеплеет, величина положительной аномалии составит 4-6 градусов. / meteonovosti.ru /
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