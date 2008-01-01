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Восточные районы России во власти циклонов



ИА "Метеоновости" / 10:41 Пятница, 16 февраля



В минувшие сутки всю восточную половину Дальневосточного федерального округа занимали циклоны. Один из них кружил над Чукотским автономным округом и охватил своим влиянием не только округ, но Магаданскую область и Камчатский край. Другой продвигался вдоль Курильской гряды с юго-запада на северо-восток, а атмосферные фронты, с ним связанные, протянулись через Приморский край и Сахалин. Но существенных осадков ни один из циклонов не принес. А проявили они себя в основном сильными ветрами. Так, на юге Камчатского края порывы ветра достигали 20 м/с, а на восточном побережье Чукотского автономного округа при ветре до 26 м/с бушевала метель.



В ближайшие сутки Чукотский циклон переместится на просторы Берингова моря и начнет заполняться. Другой вихрь, напротив, приблизившись к восточному побережью Камчатского края, углубится и ухудшит погоду на востоке России. Сегодня и в ближайшие выходные дни в восточных районах Чукотского а.о. и Камчатского края снег, метель, порывы ветра до 25 м/с, на побережье Берингова моря - до 32 м/с.



Циклоны один за другим поднимаются от Японских островов на северо-восток. В воскресенье уже новый вихрь формируется в Японском море. Он станет виновником неблагоприятной погоды на Курильских островах. После небольшой передышки на юге гряды вновь сильный снег, метель при ветре 18-23 м/с. / meteonovosti.ru /



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