Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
16 февраля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Восточные районы России во власти циклонов

ИА "Метеоновости" / 10:41 Пятница, 16 февраля

  В минувшие сутки всю восточную половину Дальневосточного федерального округа занимали циклоны. Один из них кружил над Чукотским автономным округом и охватил своим влиянием не только округ, но Магаданскую область и Камчатский край. Другой продвигался вдоль Курильской гряды с юго-запада на северо-восток, а атмосферные фронты, с ним связанные, протянулись через Приморский край и Сахалин. Но существенных осадков ни один из циклонов не принес. А проявили они себя в основном сильными ветрами. Так, на юге Камчатского края порывы ветра достигали 20 м/с, а на восточном побережье Чукотского автономного округа при ветре до 26 м/с бушевала метель.

В ближайшие сутки Чукотский циклон переместится на просторы Берингова моря и начнет заполняться. Другой вихрь, напротив, приблизившись к восточному побережью Камчатского края, углубится и ухудшит погоду на востоке России. Сегодня и в ближайшие выходные дни в восточных районах Чукотского а.о. и Камчатского края снег, метель, порывы ветра до 25 м/с, на побережье Берингова моря - до 32 м/с.

Циклоны один за другим поднимаются от Японских островов на северо-восток. В воскресенье уже новый вихрь формируется в Японском море. Он станет виновником неблагоприятной погоды на Курильских островах. После небольшой передышки на юге гряды вновь сильный снег, метель при ветре 18-23 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
21:00
местное
-3
Сб.
17 фев.
-3
Вс.
18 фев.
-1
Пн.
19 фев.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Бобо-Диуласо		 -44
Ытык-Кюель

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Веравал

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100