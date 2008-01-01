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Сильные дожди на юге Италии и Греции



ИА "Метеоновости" / 09:43 Пятница, 16 февраля



Над Северной Атлантикой и в Средиземном море по-прежнему очень активны циклоны. Средиземноморские циклоны уже не первый день обеспечивают обильные дожди и грозовые ливни на большей части территории Италии и на Балканах.



Особенно сильно циклоны поливают южные области Италии. На Сицилии местами количество осадков уже приближается к двойной норме для февраля. В провинции Апулия на юго-востоке Италии накануне всего за 12 часов местами выпало более 40 мм осадков. Предыдущий средиземноморский циклон проливал дожди и сыпал мокрый снег уже на востоке Балканского полуострова.



В пятницу циклон с Балкан переместится на Черном море и начнет терять активность. Ну а вихрь, щедро поливающий южные провинции Италии, окажется на юге Греции. Под его влияние попадет о. Крит, северные районы Ливии и Египта, а затем и страны Леванта. На побережье Африки, в Восточном Средиземноморье, особенно на Пелопоннесе и на Крите пройдут сильные дожди, местами прогремят грозы, не исключен град. / meteonovosti.ru /



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