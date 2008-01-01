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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:20 Пятница, 16 февраля



Предстоящим днём столица и область окажутся под влиянием атмосферного фронта, который протянулся вдоль западной периферии антициклона. С отступлением антициклона к Волге, атмосферное давление в Москве понизится до 761 мм рт. ст, но еще пока останется на повышенном фоне. При облачной погоде время от времени будет приниматься небольшой снег. С юго-восточным ветром, который подует со скоростью 3-8 м/с, к столице и области придет теплый и влажный воздух. В дневные часы максимальная температура воздуха в Москве составит -5..-3o, по области -8..-3o. Среднесуточная температура воздуха окажется вблизи климатической нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.



В Москве и Подмосковье колебания атмосферного давления на его повышенном фоне могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, склонных к сосудистым реакциям, страдающих артериальной гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, стенокардией, нарушением сердечного ритма. Даже вполне здоровые люди, особенно дети и лица пожилого возраста, могут почувствовать недомогание, усталость и снижение физической активности. Дополнительную нагрузку на здоровье метеозависимых людей в этот день окажет неустойчивый геомагнитный фон. / meteonovosti.ru /



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